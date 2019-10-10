Haberler » 3. Sayfa » Kaçak sigara ve çay operasyonu

Kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te, kaçak sigara ve çay satışı yapan M.E isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

10.10.2019 12:56Kaçak sigara ve çay operasyonu
Gaziantep'te, kaçak sigara ve çay satışı yapan M.E isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahsın Sultan Selim mahallesinde bulunan ikametinde kaçak sigara ve çay satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, İkamette yapılan aramalarda 14 paket halinde muhtelif marka kaçak çay, 1.170 paket kaçak sigara ve kaçak sigara ve çay satışından elde edildiği değerlendirilen 15.000 dolar ile 29 bin 50 TL para ele geçirdi.

Şüpheli şahıs "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında düzenlenen yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Selim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:30 Barış Harekatı'na ilişkin asparagas habere gözaltı
13:28 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladılar
13:29 Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu
13:30 Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı
13:20 Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi
13:23 MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
13:17 Önlenebilir nedenlerle görme yetisi kaybediliyor
10.10.2019 13:36:31