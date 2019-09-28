Kaçak sigara ve içki operasyonu kamerada

Kaçak sigara ve içki operasyonu kameradaPolis, uygulama noktasında 3 bin 895 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, bir adreste 27 litre etil alkol ve 13 şişe satışa hazır içki buldu

ADANA - Adana'da polis ekipleri uygulama noktalarında yaptıkları denetimlerde 3 bin 895 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 1 adreste yapılan incelemede ise 27 litre etil alkol ile 13 şişe satışa hazır içki ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik park alanı uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları 33 APJ 34 plakalı araçta 769 paket, 33 NZD 33 plakalı yolcu otobüsünün bagaj kısmında 2 çuval içerisinde bin 810 paket, Sarıçam mola tesislerinde F.K. isimli bir şahıstan ise bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Ekipler, Seyhan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt mahallesinde ki bir iş yerinde ise 2 bin 500 adet tek dal sigara, 83 bin adet tek dal bandrolsüz boş makaron, 7 bin 750 gram nargile tütünü, 55 kilogram kıyılmış tütün, 120 adet puro ve 3 adet sigara doldurma makinesi ele geçirirken şüpheli E.İ. gözaltına alındı.Seyhan İlçesi'ne bağlı Sümer mahallesindeki bir iş yerine de operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 276 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 860 adet tek dal doldurulmuş makaron, 28 kilogram kıyılmış tütün, 7 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 adet sigara dolum aleti ele geçirirken şüpheli E.B. gözaltına alındı.Kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen Çukurova İlçesi'ne bağlı Huzurevleri mahallesinde bulunan bir adreste mahkeme kararına istinaden yapılan aramada ise 27 litre etil alkol, 13 şişe satışa hazır içki, 96 adet doluma hazır boş içki şişesi ele geçirilirken şüpheli B.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA