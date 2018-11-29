Kaçak Sigaraları Kargoyla Göndermek İstemişler

Van
'ın Tuşba
ilçesinde kargo aktarım merkezinde bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi
'nde bir kargo merkezinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, İstanbul
'a gönderilmek üzere kargo merkezine getirilen 4 koli su filtresi görünümü verilmiş borular içine gizlenmiş bin 800 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili H.B. ve H.E. gözaltına alındı.
Seyrantepe Mahallesi,Tuşba,Van
29 Kasım 2018 Perşembe 10:09