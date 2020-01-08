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Kaçak sigaraları kargoyla göndermeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te gümrük kaçağı sigaraları kargoyla göndermek isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

08.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:22 Kaçak sigaraları kargoyla göndermeye çalışan 2 şüpheli yakalandı
'te gümrük kaçağı sigaraları kargoyla göndermek isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, fiziki takibe aldıkları 2 zanlıyı, kargo şirketinden gümrük kaçağı sigara göndermeye çalışırken yakaladı.
Emniyete götürülen zanlıların buradaki ifadesi doğrultusunda bazı adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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