Kaçak Sigaraları Yağ Tenekelerine Gizlemişler

Kaynak: AA

Van'da bir kamyonette yapılan aramada, yağ tenekelerine gizlenmiş 3 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bitlis-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.Kamyonetteki 23 madeni yağ tenekesine gizlenmiş 3 bin 500 paket sigara ele geçirildi.Sürücü Ç.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.Ekipler, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada da 12 kaçak cep telefonu buldu.Olayla ilgili Ö.S. ve H.V.E. hakkında aynı suçtan işlem uygulandı.