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Kaçak silah ticareti şüphelileri 50 tüfekle yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptıkları iddia edilen ve evlerinde 50 tüfek ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.07.2019 15:12 Kaçak silah ticareti şüphelileri 50 tüfekle yakalandı
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptıkları iddia edilen ve evlerinde 50 tüfek ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda 38 pompalı tüfek, 12 otomatik av tüfeği ve 22 av tüfeği şarjörü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Eskişehir

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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