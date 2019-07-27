Kaçak silah ticareti şüphelileri 50 tüfekle yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptıkları iddia edilen ve evlerinde 50 tüfek ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda 38 pompalı tüfek, 12 otomatik av tüfeği ve 22 av tüfeği şarjörü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Eskişehir

Kaynak: DHA