Kaçak Soğuk Hava Deposu İnşaatı Yıkıldı

Planlı ve modern Osmangazi'yi inşa etme adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçeyi kaçak inşaatlardan temizlemeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukurca Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen bir soğuk hava deposunun çelik konstrüksiyonu sökülürken, depo etrafındaki duvarlar da iş makinesi ile yıkıldı.Güvenlik önlemleri altında iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.