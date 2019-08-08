Haberler» Güncel» Haber

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

08.08.2019 15:28 Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı
KONYA'nın Sarayönü ilçesinde,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 11.00 sıralarında, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi Çanakcı mevkisinde, A.B.'nin kendi arazisinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheli A.B.'nin evinde ve tarlasında arama yaptı. Yapılan aramada izinsiz kazı yaptığı belirlenen A.B. ile birlikte M.B., E.A. ve A.A suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Kazı alanında 6 hilti, 6 elektrikli fünyesi bulunan kara barut ile yapılmış patlayıcı madde, 8 menşei henüz tespit edilemeyen 25 santimerte boyunda el yapımı patlayıcı,1 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen toz madde, hava maskesi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Sarayönü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   "Ülkemizde 4 bine yakın tıbbi bitki çeşitliliği var" - BOLU
17:00   Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan değerlendirime
17:00   Denizli'deki depremde yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu
16:59   Kerimoğlu evi yeniden canlanıyor
16:59   ESENYURT'TA YENİ ALDIĞI BUZDOLABI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI; OLAY ANI KAMERADA - YENİDEN
16:59   DENİZLİ Deprem sonrası Çardak Havalimanı-EK
16:59   SAMSUN Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası