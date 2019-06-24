24.06.2019 14:47
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Kaçak tavşan avlayan 2 kişiye 4 bin 348 lira ceza

Kaçak tavşan avlayan 2 kişiye 4 bin 348 lira ceza

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak olarak avladıkları tavşanla yakalanan 2 kişiye, 4 bin 348 lira para cezası kesildi.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT ( Kahramanmaraş ), DHA ) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak olarak avladıkları tavşanla yakalanan 2 kişiye, 4 bin 348 lira para cezası kesildi.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı, gece saatlerinde Engizek Mahallesi'nde yaptığı uygulamada 46 HP 029 plakalı sepetli motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette kaçak avlanmış 1 tavşan ile av tüfeği ve 25 fişek ele geçirdi. Motosiklette bulunan O.G. ve H.B., tavşanı Ağkuyu Mevkii'nde avladıklarını söyledi. Jandarmanın haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.G. ve H.B.'ye toplamda  4 bin 348 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
DHA , Kahramanmaraş , Çağlayancerit , Güncel

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