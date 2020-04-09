Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde yasağa rağmen müşteri aldığı tespit edilen berber dükkanına ceza yazılarak mühürlendi.

09.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme
Konya 'nın Akşehir ilçesinde yasağa rağmen müşteri aldığı tespit edilen berber dükkanına ceza yazılarak mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu ve kaçak olarak müşteri aldığı ihbarı alındı. Dükkanın arkasında bulunan bölümde tıraş yapıldığı ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde kalfalık yapan Ö.Ö.'nün Ö.A. isimli şahsı tıraş ettiğinin tespit edilmesi üzerine iş yeri Akşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi L.A. hakkında da adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri sahibi ile kalfasına, her biri için 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ve tıraş olan şahsa da 800 lşıu idari para cezası yazıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:50: Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu - Haberler 16:49: Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest - Haberler 16:45: Konya'da korona virüs soruşturmasında 115 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler 16:44: CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 16:40: Alanya'da koronavirüsü yenen kadın, taburcu oldu - Haberler 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı