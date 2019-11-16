Haberler » Güncel » Kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Haber

Kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Adana'da kaçak tüp dolumu yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

16.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:48
'da kaçak tüp dolumu yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez ilçesi Yeşiloba Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki iki iş yerinde kaçak tüp dolumu yapıldığını belirledi.
Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bilinen markalara ait sanayi, mutfak ve piknik türünde 859 tüp buldu.
Akaryakıt istasyonlarından sanayi tüplerine "otogaz" doldurdukları, daha sonra ucuza mal ettikleri gazı iş yerlerinde bilinen markalara ait boş tüplere doldurup sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Polis, iş yerlerindeki tüplerin yanı sıra terazi, tüp dolum cihazları ve basınç ölçüm aparatlarına el koydu.
Kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 Karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi
10:56 Bağdat'ta bombalı saldırı 4 ölü 20 yaralı
10:56 Beşiktaş'ta kafe önünde kadına saldırı kamerada
10:56 İşitme engelli selver, türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor
10:56 İstanbul-karaköy'de genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi
16.11.2019 10:58:05