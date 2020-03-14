Kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:05
Esenyurt 'ta 130 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi.
Polis ekipleri, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütününe el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1988. Sokak'taki bir depoya baskın düzenledi.
Polis ekipleri, operasyonda 6 kişiyi gözaltına alırken, 4 tır sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütününe el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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