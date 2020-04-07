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Kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi

Arnavutköy'de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

07.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:26
Arnavutköy 'de bir iş yerine düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bin maske kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir iş yerinde izinsiz olarak üretilen maskelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibinin ardından iş yerine düzenlenen baskında 11 bin filitreli maske ele geçirildi. Maskelerin tanesinin yaklaşık 90 liradan piyasaya sürüleceği ele geçen maskelerin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu bildirildi.
İş yeri sahibi K.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Ele geçirilen filtreli maskeler İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, Güncel

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Kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi
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