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Kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi.

31.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:44
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, koliler içinde paketlenmiş 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin tıbbi maske buldu.
Maskeleri muhafazaya alan ekipler, imalathanenin sorumluları hakkında yasal işlem başlattı. Kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel

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Kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi
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