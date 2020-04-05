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Kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu

Adana'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

05.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:19
Adana 'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bazı medikal ürünleri hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak üreterek haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramada izinsiz üretildiği belirlenen 40 bin 800 tıbbi maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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Kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu
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