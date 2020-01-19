Haberler » 3. Sayfa » Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı - Haberler

Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı

Dilek Yarımadası Güzelçamlı illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor.

19.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:10Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı
Dilek Yarımadası illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor. Bölgenin güzelliğine güzellik katan kanatlıların avlanmaktan öte adeta katledildiği belirtildi.

Dilek Yarımadası Güzelçamlı Milli Parkı'nın Dil Gölü Lagünü'nde araç ulaşımının olmadığı alanlarda koruma ekiplerince yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet tüfek çok sayıda Mühre, ses cihazı ve diğer ekipman gizlenmiş olarak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken silahların kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer Milli Park'ta yasadışı avcılığa karşı güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirttiler. - AYDIN

Güzelçamlı, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19.01.2020 15:48:26