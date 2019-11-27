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Kaçak yapı sahipleri yıkım ekibinin mahalleye girişine izin vermedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yıkım kararı verilen 560 kaçak yapıdan 19'unun bulunduğu Söğüt Mahallesi'nde yıkım gerginliği yaşanıyor.

27.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:02Kaçak yapı sahipleri yıkım ekibinin mahalleye girişine izin vermedi
'nın ilçesinde, yıkım kararı verilen 560 kaçak yapıdan 19'unun bulunduğu Mahallesi'nde yıkım gerginliği yaşanıyor. Kırsal mahalle sakinleri, tebligata uymayan 19 yapıdan 4'ünü yıkmak için jandarma eşliğinde mahalleye gelen ekiplerin girişine izin vermiyor.

Marmaris'te tespit edilen bin 200 kaçak yapıdan 560'ı mühürlendi. Mühürlenen 560 kaçak yapıdan 40'ının gayrimenkul, 40'ının kırsal mahallelerde bulunan yüzer ahşap iskeleler olduğu belirtildi. Geriye kalan 480 yapının konutlarda pergole, temeli atılmış ama ev mi işletme mi olacağı belli olmayan yapılar ile Kıyı-Kenar Kanunu'na uymayan gayrimenkuller oluşturduğu kaydedildi. Mühürlenen 560 yapının turistik mahallelerde yer aldığı, Marmaris ilçe merkezinde kaçak yapı bulunmadığı ifade edildi.

Yıkım kararı çıkartıldı

1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı. Yıkım kararı verilen Marmaris'e 68 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi'ndeki 19 mülk sahibine geçtiğimiz haftalarda evlerini tahliye etmeleri veya kaçak yapıları kendileri yıkmaları için tebligat gönderildi.

Geçen sürede herhangi bir adım atılmayınca bugün için yıkımı planlanan 4 kaçak yapı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve zabıta eşliğinde kırsal mahalleye geldi. Ekipler herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla mülk sahipleriyle görüşme yaptı. Mahalle girişini kapatan vatandaşlar, ekiplerin geçişine izin vermedi. Görüşmeler esnasında sinir krizi geçiren bazı mülk sahiplerini, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Yıkım ekibinin henüz giriş yapmadığı mahallede, gergin bekleyiş sürüyor.

İstanbul'dan 10 yıl önce gelip tatil yaptıkları Söğüt'ten arsa alan ve 3 yıl önce buraya taşınarak ev inşa eden 61 yaşında Canan Girgin, "Devlet büyüklerine sesimizi duyurmak istiyoruz. Tatile geldiğimizde çok beğendiğimiz Söğüt'teki bir pansiyonerden arsa aldık. Biz hazine arazisi üzerine değil, kendi arazimize ev yaptık. Bir prosedüre takıldık ve şimdi kendi evimizi yıkmamız isteniyor. 20 yıllık kaçak yapılar var. Bunların hiç biri yıkılmamış, şimdi bizden bunu yapmamız isteniyor. Biz bu evleri borç harç yaptırdık. Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Bir yanılgıya düştük, lütfen bize yardımcı olsunlar" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Jandarma, Muğla, Söğüt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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