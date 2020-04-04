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Kaçak yapılarda yıkım devam ediyor

Kaçak yapılarda yıkım devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılara karşı başlattığı mücadele devam ediyor.

04.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:24
Kaçak yapılarda yıkım devam ediyor
MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılara karşı başlattığı mücadele devam ediyor.
Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılardaki yıkım işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, Bitez Mahallesi'nde bulunan başka bir kaçak yapıda yıkım işlemlerine başladı.
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekipleri tarafından Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde kaçak olduğu tespit edilen ve encümen tarafından yıkım kararı çıkartılan kaçak yapılardan bir dubleks ev, 3 adet havuz ve dere yatağına kaçak olarak yapılan yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı yıkıldı. Bölgede bulunan diğer kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemi devam ediyor.
Öte yandan yıkımı devam eden kaçak yapıların daha önce mühürlendiği, ancak yapılan kontrollerde mühür fekki yapılarak inşaata devam edildiğinin tespit edilmesinden dolayı yapı sahibine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci maddesine göre ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde Bodrum Belediyesi ekiplerince yıktırılarak masrafının yapı sahibine tahsil edilmesine karar verildi. Kaçak yapılarda yıkım devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Aras, Bodrum, Bitez, Yerel

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Kaçak yapılarda yıkım devam ediyor
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