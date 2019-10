"Kaçak yapılaşmanın önüne kararlı bir şekilde geçeceğiz""

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal sit alanlarında, yaylalarda, koylarda, kıyılarda kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirterek, "Tıpkı Kapadokya 'da, Ayder'de, Uzungöl 'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki başarısını, masada elde edilen zaferlerle taçlandığını söyledi.Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyen Kurum, ailelerine de baş sağlığı diledi.Kurum, 40 yıldır "bitmez" denilen PKK belasının topraklardan da sınırlardan da silinip atıldığını dile getirerek "Bu zafer, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin, tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir. Bu harekat emrini vererek, milletimizi ordumuzun etrafında tek vücut haline getiren, milletinden aldığı güçle sizlerden aldığı destekle bütün dünyaya 'Azdan az, çoktan çok.' diye seslenen Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.TSK'nin ülkenin güvenliği için mücadele ederken kendilerinin de şehirlerin geleceğini, insanların mutluluğunu konuşmak için bir arada olduklarını anlatan Kurum, 3 gün boyunca, birbirinden değerli katılımcıların burada şehre dair her şeyi masaya yatıracağını bildirdi.Kurum, medeniyetlerinin şehre dair her konuya cevap veren bir şehircilik anlayışı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Buna göre, şehirler sakinlerinin aynasıdır ve hatta aynısıdır. İnsan neyse şehir odur çünkü insan, inşa ettiği şehirlerde, sadece bina yapmaz, dahası, benliğini de ortaya koyar, kimliğini de gösterir, adeta kendisini taşa toprağa işler. Bu nedenledir ki şanlı tarihimiz boyunca atalarımız, insanın gittiği her yerde ihtiyacına kamil manada cevap vermiştir. Atalarımız bir yere yerleştiklerinde oraya hemen mescit yapmış, medrese yapmış, hamam, köprü ve kervansaray yapmış, ağaçlarını hızlıca dikmiş ve evlerini de bu dokuya uygun bir şekilde inşa etmiştir.""Yüzlerce yıllık bir imar, inşa ve ihya geleneğine sahibiz"Kurum, 21. yüzyılda şehirlerde hissedilen o eski mutluluğu yeniden yakalamak için gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:"Şehirlerimizde ecdadımızın bize gösterdiği şehircilik örneklerine yenilerini ekleyeceğiz. İnşa ve ihya geleceğine sahip olduğumuz ve bu geleneği de sürdüreceğimiz önemli projeleri hayata geçireceğiz. Buna ilişkin son 18 yılda dahi adımlar attık. Şehirleşmeden, sanayileşmeden bahsediyoruz... Ülkemizin çok büyük bir problemi vardı; çarpık kentleşmeyle mücadele ettik. Gecekondulaşma gibi önemli bir sorunla mücadele ettik. 18 yılda - dünyanın neresine giderseniz gidin, bunun başka bir örneğini de göremezsiniz - 850 bin yeni konut yaparak gecekondulaşmaya, şehirlerin merkezlerindeki sağlıksız yapılaşmaya son verecek önemli bir adımı attık çünkü o gün için ülkemizde dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için hızlı şekilde konut üretme gündemimiz vardı. Hamdolsun bunun üstesinden geldik.""Bugün ihtiyacımız olan şey ise medeniyet değerlerine uygun, mahalle kültürünü yaşatan, az katlı, şehirler inşa etmek." vurgusu yapan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şehircilik manifestosuna uygun önemli adımlar attıklarını anımsattı.Yaptıkları değişikliklerle planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerini seri bir şekilde başlattıklarını aktaran Kurum, Antalya'da yaptıkları "2023'e Doğru Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı" ile şehircilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyduklarını bildirdi."İklim değişikliğiyle ilgili eylem planı hazırladık"Ulusal Mekansal Strateji Planı'na göre tarım, turizm, kültür ve sanayi alanları başta olmak üzere şehirlerde yapılacak tüm yatırımların en doğru şekilde gerçekleşmesini sağladıklarını anlatan Kurum, bu planlamanın bu yıl itibarıyla biteceğini söyledi.Sanayici ve turizmcinin bu plana göre hareket edeceğini ifade eden Kurum, plana göre birçok sanayi ve çevresel tartışmanın sona ereceğini kaydetti.Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili 7 bölgeye ilişkin eylem planı hazırladıklarını aktararak, "İlk Karadeniz'den başladık. Karadeniz'deki eylem planımızla tüm dünyanın ve ülkemizin de etkilendiği iklim değişikliğiyle mücadele noktasında 15 maddelik çok önemli bir karar aldık. Bunu da şehirlerimizde uygulamaya başladık." dedi.Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret eden Kurum, yapıları ve şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmek durumunda olduklarını söyledi.Kurum, Kocaeli'de bu çerçevede büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ile şehirlerde hızlı dönüşümleri yapacaklarını kaydetti.Kentlere gittiklerinde öncelikleri belirleyip bunları yaptıklarını dile getiren Kurum, tarihi kent meydanlarını yeniden gün yüzüne çıkardıklarını bildirdi.Kurum, bu anlamda yaptıkları projelerden bahsederek, ekolojik bir yaşam tarzını genel kültür haline getirmeye gayret gösterdiklerini aktardı.Ekolojik kültürün çevreyle başladığını anlatan Kurum, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ile önemli adımlar atıldığını söyledi.Kurum, depozito uygulamasını 2021'de hayata geçireceklerini kaydererek, "Ham madde olarak ihtiyaç duyup ithal ettiğimiz bu çöpü geri kazanımla ülkemizde, o geri kazanım oranını da yüzde 35'lere çıkararak ham maddeyi ülkemizde ürettiğimiz malların geri dönüşümüyle sağlamış olacağız. Bu çöp ithalatına müsaade etmeyeceğiz. Hem tasarruf edeceğiz hem de istihdam sağlayacağız." dedi."Korunan alan miktarımızı artıracağız"Bakan Kurum, 81 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Millet Bahçesi projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu proje şehirler adına o kadar önemli ki yurt dışına gidip gezdiğimizde büyük millet bahçelerini ve parklarını görüyoruz. Dünyaya örnek parklar var. Kişi başı yeşil alan miktarı bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda 15-20 metrekarelere geliyor. Bu projeyle 2023'e giden yolda şehirlerimizin yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sadece illerimizde, il merkezlerimizde değil, ilçe merkezlerine dahil millet bahçeleri yapıyor ve ülkemize yeni güzellikler kazandırıyoruz. Korunan alanlarımız şu an yüzde 9. OECD verilerine göre bu korunan alanların yüzde 17'ye gelmesi gerekiyor. 2023'e kadar hem korunan alanlarımızın hem de doğal sit alanlarımızın özel çevre koruma bölgesi alanlarımızın sayısını ve miktarını artırarak ülke topraklarımızın yaklaşık yüzde 17'sine getireceğiz." ifadelerini kullandı.Doğal sit alanlarında, yaylalarda, koylarda, kıyılarda kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerinin altını çizen Kurum, "Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yatay şehircilik anlayışıyla bir başka önemli proje başlattıklarını anlatarak, "81 ilimizde 50 bin Sosyal Konut Projesi'ni başlattık. Buna baktığımızda örneklerini göreceksiniz, az katlı, zemin artı 4-5'i geçmeyen, şehrimizin kültürünü, ruhunu yansıtan projeler olacak. Orada oturan vatandaşlarımız Sıfır Atık Sistemi'ne uygun konutlarda yaşayacaklar. Tüm bu saydığımız projelerimizle amacımız, milletimizin gönlünü kazanmak, gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır." diye konuştu.İnsanı merkeze almadan ne kadar modern şehirler yapılırsa yapılsın hiçbir değeri olmadığını belirten Kurum, insanların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını bildirdi.Salonda bulunan mimarların, mühendislerin, yazarların, akademisyenlerin katkılarıyla şehirlerin, bugünden çok daha farklı, çok daha güzel olacağına inandığını anlatan Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Kartepe Zirvesi'nden çıkacak fikirlerin, önerilerin takipçisi olacağız. Hem şehirlerimizin ihyası hem de mutlu insanların mutlu şehirlerini kurmak için istifade edeceğiz. Mekana yaslanarak zamana hitap edeceğiz, kendi şehir modelimizi dünyaya ve asrın idrakine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.