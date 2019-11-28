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Kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı yıkıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen istinat duvarı ekiplerce yıkıldı.

28.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:59
'nın ilçesinde, kaçak olduğu belirlenen istinat duvarı ekiplerce yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Gökçeovacık Mahallesi'ndeki istinat duvarının bulunduğu araziye geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yıkım ekiplerine tepki gösteren bazı mahalle sakinleri, arazi sahibi ve eşi uzun süre ekiplerin alana girişini engelledi.
Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yaptıkları gerekçesiyle ekipleri uzun süre bekletti.
Beklenen mahkeme kararının gelmemesi üzerine iş makinesiyle istinat duvarının yıkımı gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların da yıkılacağını belirtti.
Kaçak yapıldığı belirlenen istinat duvarı yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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