Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

26.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:31
Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul 'da gerçekleştirilen operasyonda ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü personellerince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, Kosova 'ya gidecek olan tır şüpheli bulunarak X-Ray'e sevk edildi.

Yapılan taramada yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen aramada "2020/4 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile ihracı ön izne bağlanan 86 bin 400 adet tıbbi eldivenin gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Ayrıca yapılan aramada dezenfektan olduğundan şüphelenilen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilogram tela astar cinsi kumaş, ihracı yasak ya da ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvar analizine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kosova, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:35: Polis evden çıkamayan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı - Haberler 17:34: Sokağa çıkan yaşlılara polis uyarısı - Haberler 17:32: İBB Başkanı İmamoğlu: Millet can derdinde birileri Kanal İstanbul derdinde | Video - Haberler 17:32: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başkanlığı düşürüldü - Haberler 17:29: Serdivan Belediyesi ekipleri vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü