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Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

Çorum'da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı.

10.01.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:34Kaçakçıların yeni gözdesi iş makinesi

'da suç ve suçlularla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarına da sahip çıktı. Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.


Geçtiğimiz yıllarda toplumda tarihi eserlere sahip çıkma konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması amacıyla amacı ile "Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalım" projesini hayata geçiren İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında tarihi eserlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemişti.


Jandarma ekipleri tarafından "Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı" ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde geçtiğimiz yıl 466 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler işlemlerin ardından müzeye kazandırıldı.


Kaçak kazıcıların yeni gözdesi iş makinesi


Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçıları ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda kaçakçıların en çok iş makinesini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir yıl içerisinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yaptığı baskınlarda 10 adet dedektör, 4 adet jeneratör, 123 adet muhtelif kazı malzemesi, 15 adet iş makinesi, 2 adet dürbün ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 114 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM


Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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