Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.

07.08.2019 15:09 Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Etimesgut ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde 06 JUR 17 plakalı şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada; 870 kilo sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli Sedat isimli kişiye işlem yapılarak hakkında tahkikat başlatıldı. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:20   Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
17:16   Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
17:15   Alanya'da otomobilde uyuşturucu baskınına 1 tutuklama
17:13   Alanya'da otomobilde uyuşturucu baskınına 1 tutuklama
17:08   Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra minibüs çarptı
17:07   İçinde yanıcı madde bulunan depo alev alev yandı
17:06   Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden yaralandı