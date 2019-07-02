02.07.2019 16:33
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Kaçakçılık için 2 gözaltı

Kaçakçılık için 2 gözaltı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, 9 bin 568 kaçak eşya ele geçirildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, 9 bin 568 kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aydın 'ın Efeler ilçesindeki bir eve, 25 Haziran'da operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 126'sı oto teybi, 6 bin 838'i saat, bin 302'si gözlük, bin 116'sı şapka, 109'u küçük el çantası ve 77'si kulaklık olmak üzere toplam 9 bin 568 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ö., ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Efeler , Polis , Aydın , Güncel

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