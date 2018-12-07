Kaçakçılık Operasyonu

Çorlu
'da yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne
'den İstanbul
'a uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu ve elektronik malzeme götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Çorlu-İstanbul önlem alan polis ekipleri 22 RJ 805 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 73 adet cep telefonu, bin 10 adet elektronik sigara, 2 bin 990 adet elektronik sigara yedek parçası, bin 450 adet gözlük, 4 bin 965 cep telefonu ekranı, 750 adet cep telefonu filmi, 175 adet cep telefonu iletkeni, 280 adet bandrol ve 3 adet cep telefonu sayacı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edirne,İstanbul,Çorlu
07 Aralık 2018 Cuma 20:24