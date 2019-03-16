Kaçakçılık Operasyonu

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Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda saat, cinsel içerikli hap ve jel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, S.S'nin kente kaçak saat, cinsel içerikli hap ve değişik nitelikte kaçak eşya getireceği bilgisine ulaştı.Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelinin ev, iş yeri ve çeşitli adreslere yaptığı aramalarda, bin 657 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 4 muhtelif markalara ait telefon ara kablosu, bin 898 paket cinsel içerikli hap ve jel, 18 kutu güneş kremi, 9 kutu parfüm ele geçirdi.S.S. ve babası B.S. ile A.B, gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.