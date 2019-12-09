Haberler » Güncel » Kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber

Kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı ve Zeytinburnu'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

09.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:41
Havalimanı ve 'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hasan G. (37), Ramazan H. (41) ve Osman Vecdi G'yi (60) takibe aldı.
Şüphelilerin gümrük alanında herhangi bir beyanda bulunmamaları üzerine yapılan kontrollerde, 1127 oyun konsolu, oyun CD'si ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında polis, Uzakdoğu ülkelerinden gümrük kaçağı olarak getirilen, uygunluk belgeleri bulunmayan, cep telefonlarında patlama ve mekanik arızalara sebep olan batarya ve şarj aletlerin Zeytinburnu Matbaacılar sitesinde bulunan bir adreste depolandığı yönünde bilgisi üzerine çalışmayı sürdürdü.
Adresi takibe alan ekipler, 29 Kasım'da kamyonet tarzı araçların depoya nakil yaptıkları ve kolilerin kargolanarak ambar merkezi üzerinden ülke geneline dağıtımının yapıldığı tespit edilmesi üzerine depoya baskın düzenledi.
Adreste piyasa değeri 700 bin lira olan kaçak 72 bin 800 cep telefonu,
batarya ve şarj aleti ele geçirildi. Depoda bulunan Hüseyin S.(38) gözaltına alındı.
Kaçakçılık kanununa muhalefetten haklarında işlem yapılan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Zeytinburnu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1) - Haber
14:28 Edirne-bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı - Haber
14:28 İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber
14:28 Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber
14:23 GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:32:45