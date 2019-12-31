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Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:23
Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince merkez Şahinbey ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki Ortadoğu Fuar Merkezi yanındaki bir tır garajındaki araçta yapılan aramada da 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Güncel

Kaynak: AA


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