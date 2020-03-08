Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
08.03.2020 12:02
Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 900 litre sahte rakı, gümrük kaçağı 45 şişe içki, 7 bin 30 paket sigara, 1 milyon 80 bin boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 900 litre sahte rakı, gümrük kaçağı 45 şişe içki, 7 bin 30 paket sigara, 1 milyon 80 bin boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı
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