Kaçakçılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
15.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:33
Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekip, adreslerde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 560 litre etil alkol, 70 şişe kaçak içki, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 166 kilogram kaçak nargile tütünü ve 100 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.
Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekip, adreslerde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 560 litre etil alkol, 70 şişe kaçak içki, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 166 kilogram kaçak nargile tütünü ve 100 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.
Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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