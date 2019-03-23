Kaçakları Taşıdığı Minibüsle Kaza Yapan O Sürücü Tutuklandı

Kaynak: DHA

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 14 Iraklı kaçak ve kendisinin yaralandığı kazada polise "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" diyen, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü Musa Eyibil (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri Musa Eyibil yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak toprak bankete çarptı.Kazada, sürücü Musa Eyibil ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Yaralı sürücü ve organizatör Eyibil'in olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı. M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.Musa Eyibil, tedavisinin ardından İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyibil, çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçlığından tutuklanarak, cezaevine konuldu.- Edirne