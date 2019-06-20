20.06.2019 14:08
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Kaçakları taşıyan araç takla attı: 11 yaralı

Kaçakları taşıyan araç takla attı: 11 yaralı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari arıcın takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.

HATAY'ınYayladağıilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari arıcın takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı-AntakyaKarayolu Görentaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 AAY 875 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarlaHatay Devlet HastanesiveMustafa Kemal ÜniversitesiTıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriyeli oldukları belirlenen yaralıların yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve büyük şehirlere gitmek için yola çıktıkları saptandı.
Kaza sonrası kaçtığı belirlenen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


- Hatay
Kaynak: DHA
Yayladağı,Araç,Hatay,Güncel

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