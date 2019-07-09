09.07.2019 15:05
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Kaçakların yakalanma anı kamerada

Kaçakların yakalanma anı kamerada

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçağı yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçağı yakaladı. Kaçakların yakalanma anı, kamerayla görüntülendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz Pazar günü saat 05.30 sıralarında, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu'nun güneyinde bir grup kaçak tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 7'si erkek, 1'i kadın, 3'ü çocuk, Afganistan uyruklu toplam 11 kaçak yakalandı. O anlar ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saniye saniye kamerayla görüntülendi.
Kıyıya çıkarılan kaçakların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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