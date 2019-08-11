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Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada

Kaçan boğa zor anlar yaşattı.

11.08.2019 15:15
Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada
Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan kızgın boğalar vatandaşlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Kızgın boğalar yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle durdurulabildi.
Şanlıurfa'da, kesilmek üzereyken kaçan, sahiplerini yaralayan ve bazı araçlara da zarar veren boğaları durduramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bir türlü yakalanamayan kızgın boğalar, boğa yakalama timlerince uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildikten sonra yakalandı.
Yakalanan boğalar, kamyonetlere konularak kesimhanelere götürüldü.
Kaçan boğa zor anlar yaşattı... Aksiyonlu anlar kamerada

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Kaynak: İHA

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