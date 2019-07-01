01.07.2019 21:53
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Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

- Kaçan dana karayolunu birbirine kattı Görücüye çıkmaya hazırlanan kurbanlık dana karayolunu birbirine kattıHATAY - Hatay'da görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.

- Kaçan dana karayolunu birbirine kattı
Görücüye çıkmaya hazırlanan kurbanlık dana karayolunu birbirine kattı
HATAY - Hatay 'da görücüye çıkarılmaya hazırlanırken kaçan dana karayolunu birbirine kattı.
Kurban Bayramı 'nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay 'dan geldi. Antakya 'da kaçan kurbanlık dana, Antakya- İskenderun Karayolu Adliye Saray mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı.
Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi.Kaçan dana karayolunu birbirine kattı
Kaynak: İHA
Antakya , Hatay , Genel

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