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Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü

Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü Adana'da iftar sonrası güvercinlerini beslerken kendi evinin damından komşusunun damına kaçan güvercini yakalamak isteyen adam, komşunun damında dengesini yitirip dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

02.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:25
Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü
ADANA - Adana'da iftar sonrası güvercinlerini beslerken kendi evinin damından komşusunun damına kaçan güvercini yakalamak isteyen adam, komşunun damında dengesini yitirip dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75044 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, güvercin besleyip satışını yapan Faruk Kara (48), iftardan sonra evinin damına çıkıp güvercinlerine yem verdi. Bu sırada güvercinlerinden birisi komşusunun damına uçtu. Komşusunun evine giden adam, dama çıkıp güvercini yakalamak isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan düştü.
Komşularının sesi duyup ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Faruk Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Kara'nın eşinin 6 ay önce rahatsızlığı nedeniyle sağ bacağının kesildiği bu nedenle evden çıkamadığı öğrenildi. Ölen adamın 10 yaşındaki oğlu İsmet'i de polisler biran olsun yanlarından ayırmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşüp öldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haber
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