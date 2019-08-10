Haberler» Güncel» Haber

Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı.

10.08.2019 13:19 Kaçan kurbanlık keçi, vitrin camını kırıp, mağazaya girdi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı. Keçi güçlükle yakalanırken, sahibi, kırılan camın parasını ödedi.
Serik'te bir evin bahçesinde bağlı bulunan kurbanlık keçi, ipten kurtulup, kaçtı. Keçi, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hızla koşan keçi, bir beyaz eşya mağazasının büyük vitrin camını kırarak içeri daldı. Peşinden koşan sahibi ise içeride hayvanı yakalamayı başardı.
Hayvanda herhangi bir yaralanma olmazken, sahibi kırılan camın parasını ödedikten sonra keçiyi alıp, evinin yolunu tuttu.



serik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54   Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
13:53   Halisdemir'e bayram ziyareti
13:52   Şehit mezarına 'Melek dayıma geldim' diyerek sarıldı
13:52   İstanbul polisi, çocukların Kurban Bayramı'nı kutladı
13:52   Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
13:50   Taytak'tan kurban bayramı mesajı
13:50   Erzurum'da kaçan kurbanlık güçlükle yakalandı