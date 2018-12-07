Kaçan Otomobilden Uyuşturucu Çıktı

Malatya
'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 985 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanarak arandı. Araç
içerisinde yapılan incelemede 985 gram esrar bulundu, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Malatya
07 Aralık 2018 Cuma 14:59