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Kaçan şahsı evine kadar kovaladı

Adıyaman'da polis ekipleri uygulamadan kaçan şahsı evine kadar kovaladı.

25.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:33 Kaçan şahsı evine kadar kovaladı
'da polis ekipleri uygulamadan kaçan şahsı evine kadar kovaladı. Şahıs gözaltına alınırken evinde ise uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'a, uyuşturucu madde girişini engellemek için Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Mevkiinde uygulama yapıldı. Denetimlerde M.K'nın kullandığı otomobili durdurmak isteyen polisler, dur ikazına uymayan şahsın peşine takıldı. Yaşanan kovalamacada polisler şahsı, evine kadar takip etti. Şahıs burada gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda ise 3 paket halinde 9.6 gram metamfetamin, 8 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara polis ekiplerince el konulurken şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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