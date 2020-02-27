Haberler » 3. Sayfa » Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı - Haberler

Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlikle yakalanan ve elinde bıçakla kaçan şüpheliyi vurarak ağır yaralayan bekçi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:18Kaçan şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı
'nın ilçesinde kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlikle yakalanan ve elinde bıçakla kaçan şüpheliyi vurarak ağır yaralayan bekçi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ise tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıran ekipler, olay yerindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, kontrol sırasında A.C.'nin başkasının adına düzenlenen kimlik verdiğini tespit etti. Bekçilere doğru bıçak çeken şüpheli A.C. ardından kaçmaya başladı, bekçiler ise şüphelinin durması için önce havaya ateş etti. Şüpheli, bekçi R.A.'nın silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen bekçi R.A. ise, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 22:29:00