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Kaçar'dan yol eleştirisi

İki gündür çok hararetli tartışmalara şahit olan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü birleşimi sakin başladı, sakin bitti.

13.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:16Kaçar'dan yol eleştirisi
İki gündür çok hararetli tartışmalara şahit olan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü birleşimi sakin başladı, sakin bitti.

Başkan Zeydan Karalar'ın katılmadığı meclis, 1. Başkanvekili Mustafa Bayar ve katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can Başkanlığında açıldı.

Gündem dışı söz alan MHP Karaisalı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Abdullah Kaçar yol eleştirisi yaptı.

Kaçar, " 'de batı köprüsüne giden bir yol var. Yaklaşık 7-8 aydır bu yol göçmüş ve barikatlarla kapatılmış. Bugünlerde oradan geçen varsa, kırmızı boya ile 'belediyeden hizmet bekliyoruz' diye yazılmış. Burası 40-50 metrelik göçük bir yol. 6-7 ayda yapılamayacak bir yer mi? Ayrıca Çukurova Mahallesine bağlı Kaşoba'sındaki yol için geçenlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Beyden rica etmiştim, yola başlamışlar, mahalle sakinleri oraya asfalt istemiyoruz, kış geldi dediler. Stabilize ile sıkıştırılıyordu ama 4 kilometrelik yolun 2 kilometrelik bölümü yapılmış, geriye kalan 2 kilometrelik yol ise hiç yapılmamış, bırakılmış" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 12 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği halinde havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Zeydan Karalar, Kurttepe, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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