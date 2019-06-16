Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, B.T. (17) adlı kıza, zorla araca bindirdikten sonra götürdüğü evde cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen M.F. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZORLA ARACINA BİNDİRDİ

Keşan'da oturan M.F., iddiaya göre daha önce arkadaşlık yaptığı B.T.'yi yolda görerek, zorla aracına bindirdi. B.T.'yi bir eve götüren M.F., genç kıza cinsel istismar girişiminde bulundu.

EVDEN KAÇTI

M.F.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçan B.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

B.T. ailesine teslim edilirken, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne