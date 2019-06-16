16.06.2019 13:33
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Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 17 yaşındaki kıza, zorla araca bindirdikten sonra götürdüğü evde cinsel tacizde bulunan 19 yaşındaki sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, B.T. (17) adlı kıza, zorla araca bindirdikten sonra götürdüğü evde cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilen M.F. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZORLA ARACINA BİNDİRDİ

Keşan'da oturan M.F., iddiaya göre daha önce arkadaşlık yaptığı B.T.'yi yolda görerek, zorla aracına bindirdi. B.T.'yi bir eve götüren M.F., genç kıza cinsel istismar girişiminde bulundu.

EVDEN KAÇTI

M.F.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden kaçan B.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

B.T. ailesine teslim edilirken, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne

Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
Kaynak: DHA
Keşan, Edirne, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (3)
ADALET BAKANI DUY:İDAM, TECAVÜZ, CİNAYET, TORBACILIK VE TERÖR SUÇALARINA HEMEN GELMELİDİR.
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DÜRBÜNLÜ:Ülkemizde böyle olaylar neden oluyor bilen varmı.?
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  • ALİ :adaletin olmadigini onlarda bildigi icin yapiyolar 1.2.yila kalmaz cikar
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