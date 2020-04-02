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Kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da silah zoruyla kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

02.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:12
Antalya 'da silah zoruyla kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran R.K'nin (42), Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde silah zoruyla kaçırıldıktan sonra darbedildiğini belirtmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Kumköy Mahallesi'ndeki evde kaldığını belirledi.
Eve yapılan operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan ikisi tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yayla Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel

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Kaçırdıkları kişiyi darbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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