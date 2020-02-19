Haberler » Güncel » Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı - Haber

Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

MALATYA'da, kaçırdıkları O.D.'yi döverek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen Ö.Y.B. ile M.Y., jandarma operasyonuyla yakalandı.

19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31Kaçırdıkları kişiyi dövüp, kameraya kaydettiği iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

MALATYA'da, kaçırdıkları O.D.'yi döverek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen Ö.Y.B. ile M.Y., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, 17 Şubat Pazartesi günü, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.Y.B. ile M.Y., iddiaya göre, aralarında husumet olan O.D.'yi kaçırarak, ıssız yerde dövdü. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından O.D., jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada Ö.Y.B. ile M.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yeşilyurt Komutanlığı'na götürülen Ö.Y.B. ve M.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
19.02.2020 14:34:04