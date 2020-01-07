Haberler » Güncel » KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ - Haber

KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

07.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:57 KAÇIRILAN CEO'YLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: CEO 40 METREYİ ARABAYLA GİTMİŞ

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel jet şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen'in, CEO Ghosn'u iki uçak arasındaki 40 metrelik mesafeye arabayla götürdüğü öğrenildi. 

40 METREYİ ARABAYLA GİTTİ

'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili özel jet şirketinin operasyon Müdürü Okan Kösemen, şirkette görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. gözaltına alındı. 

Okan Kösemen'in arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Okan Kösemen'in Atatürk Hava Meydanları'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u aldığı ve çalıştığı şirketin aracıyla yaklaşık 40 metrelik mesafedeki Beyrut'a uçacak TC-RZA uçağına götürdüğü bilgisi edinildi. 

2 HOSTES SERBEST BIRAKILDI

Soruştarma kapsamında hostesler S.K.K. ile N.A.'nin ise ifadesine başvuruldu. Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçağın hostesi S.K.K.'nin emniyetteki ifadesinde, uçaktaki iki Amerikalının rahatsız edilmek istemediklerini, bir şey olursa hostesi çağıracaklarını ve olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.  Ayrıca TC-TSR kuyruk numaralı uçağa Ghosn'un kargo kapısından bir müzik kutusu içinde bindirildiği kaydedildi.

Osaka'dan gelen TC-TSR kuyruk numaralı jetin hostesi S.K.K. ve İstanbul'dan Beyrut'a uçan TC-RZA kuyruk numaralı uçağın hostesi N.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-arşiv



Japonya, Nissan, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19   flaş - Haber
19:19   Hollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdi - Haber
19:18   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Haber
19:16   Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi - Haber
19:15   Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
7.01.2020 19:27:29