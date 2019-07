Kaçırılan denizcinin kardeşi: "Bir umut içerisinde bekliyoruz"

Nijerya'da korsanların hedefi olan ve içerisinde tamamı Türk vatandaşı olan gemi ve mürettebattan sağlıklı haber alınamazken, Ordulu denizci Serdar Çetinkaya'nın ailesi de endişe içerisinde bekliyor.Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Tamamı Türk vatandaşı olan 18 denizci korsanlar tarafından rehin alındı, ardından da 8 denizci serbest bırakıldı. Edinilen ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmazken personellerin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor. Geminin kaçırılma nedeni hakkında henüz bilgiye ulaşılmazken fidye amaçlı kaçırıldığı iddia ediliyor.Gemide bulunan Ordulu denizci Serdar Çetinkaya'da korsanlar tarafından rehin alınanlar arasında. Yaklaşık 20 yıldır denizlerde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Çetinkaya'nın ailesi endişe içerisinde bekliyor. 46 yaşındaki denizci Serdar Çetinkaya ile görüşemeyen ailesi, bir an önce haber almak istiyor.Kaçırılan denizci Serdar Çetinkaya'nın kardeşi Serkan Çetinkaya, şu ana kadar sağlıklı bir bilgi alamadıklarını belirtti. Çetinkaya, "Olayın gelişmesi, bize söylenen bilgi pazartesi öğlen saatlerinde geldi. Pazar günü sabaha karşı korsanlar tarafından geminin ele geçirildiği bilgisi ulaştı. Gemi ile irtibat olmadığı söylendi. Pazartesi öğleden sonra gelen bilgi geminin konsolosluklar aracılığı ile giden ekiple alındığı, korsanların gemide 8 mürettebatı bıraktığı, 10 kişiyi de alıp götürdükleri şeklinde. Sonrasında ise herhangi herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ulusal medyaya yansıdı, bakanlıklar devreye girdi. Bildiklerimiz bu şekilde" dedi."Bir umut bekleyiş içerisindeyiz""Beklemedeyiz, haliyle de endişeliyiz" diyen kardeş Çetinkaya, "Bir haber, bir umut bekleyiş içerisindeyiz. Şu an için denilecek bir şey yok, diken üstünde bekliyoruz. Yetkililer ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Şu an irtibat yok, kaçıranların ne istediği, ne isteyeceği 3-4 gün olmasına rağmen belli değil" şeklinde konuştu."Söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde"Söylentilerin, fidye amaçlı kaçırılma olabileceği yönünde olduğunu ifade eden ancak kesin bir bilgiye sahip olmadıklarına dikkat çeken Çetinkaya, "Toplamda 18 mürettebat. 8'ini bırakıp, 10'unu alıp götürmüşler. Zaten gemiye ulaşılmasın diye zarar vermişler. Şu an kesin bir bilgi olmadığı için fidye diyemiyoruz. İrtibat olmadığı için biz de bir şey diyemiyoruz. Ama söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde" ifadelerine yer verdi.Kaçırılan denizcinin eşi ve çocuklarının da bir umutla beklediğini sözlerine ekleyen kardeş Çetinkaya, alacakları en ufak bir haberin dahi kendilerini rahatlatacağını ifade etti. Ağabeyinin yaklaşık 20 yıldır gemici olduğunu da söyleyen Çetinkaya, şimdiye kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını aktardı. - ORDU