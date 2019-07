KAÇIRILAN GEMİNİN YETKİLİSİ: ARKADAŞLARIMIZIN SAĞLIK DURUMLARI ÇOK İYİ

"Yaklaşık 12 kişi iki botla gemimizi silahlarla tarayarak yaklaşmışlar"Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz OKUR/ Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin yetkilisi, "8 arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi.'BÜTÜN GAYRETİMİZ ARKADAŞLARIMIZI KURTARIP GERİ GETİRMEK"Nijerya açıklarında silahlı kişiler tarafından kaçırılan Türkiye bandıralı Paksoy 1 adlı geminin bağlı olduğu şirketten açıklama yapıldı.Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, 'Öğlen vaktinde bir rapor elimize ulaşması gerekiyordu. O rapor ulaşmadı. Bizde şüphelendik. Bir süre bekledikten sonra Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olan bir arama kurtarma merkezimiz var. Onlarla iletişime geçtik. Onların bir izleme sistemi var. 'Gemiyi kontrol edebilir miyiz' dedim. Konuşmalarımız neticesinde Pazar sabah Türkiye saati ile 01.00 sıralarında geminin rotasında bir durma fark edince, bir şey olduğundan şüphelendik. Sonra onlarda bir kriz birimi oluşturdular. Gemiyi takip etmeye başladılar. Biz de sürekli gemiye mesajlar atıyoruz fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Sonra geminin Tema limanına doğru hareket halinde olduğunu görüyorduk cevap alamıyorduk. Gana sınırlarında olan Tema limanına yaklaşınca Gana'dan bir askeri bot gemiye yaklaştı ve bir çalışanla iletişim kurdular. Biz hala geminin üzerinde korsanlar olduğunu düşünüyorduk. Onlar oradan rapor edince haberimiz oldu. 10 arkadaşımızın rehin alındığını öğrendik. Nijerya'nın yaklaşık 230 kilometre güneybatısında olmuş hadise. Şimdi bütün gayretimiz bu arkadaşlarımızı kurtarıp geri getirmek. Şuan son durum hakkında elimize geçen bir bilgi yok. Gemiden alındıkları sırada yaralı olmadıklarını biliyoruz. Kalan 8 kişide de bir yaralanma hadisesi yok. O 8 kişi şuan Gana limanındalar. Orası güvenli bir yer. Şu an kaçıranlardan bir haber bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız devrede. Aileler ve biz hepimiz bu gelişmeleri bekliyoruz. Psikolojik baskı yapabilmek için birkaç gün bekleyebilecekleri söylendi. Bir süre bekledikleri daha sonra temasa geçtikleri yönünde, belki şu anda o süreci yaşıyoruz. Diğer 8 arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi"SİLAHLARLA TARAYARAK YAKLAŞMIŞLAR""Arkadaşlarımız olayın nasıl gerçekleştiğini anlattılar" diyen Paksoy, "Yaklaşık 12 kişi, iki botla gemimizi silahlarla tarayarak yaklaşmışlar. Geminin üzerine çıkıp saklanamayanları yakalamışlar. İlk yakaladıkları arkadaşlarımızı kullanarak saklanan arkadaşlarımıza 'çıkmazsanız bunları öldüreceğiz gemiyi de yakacağız sizde öleceksiniz' diyerek onları saklandıkları yerden çıkmaya zorlamışlar. Böyle durumlarda genelde direnmek yerine saklanma tercih ediliyor. Çünkü karşınızda silahlı adamlar var. Bir can kaybı olamaması için. Devletimizin de desteğiyle amacımız kaçırılan on arkadaşımızı kurtarıp ülkemize getirmek" diye konuştu.Öte yandan gemi personelinden birinin eşi olduğu söyleyen Çiğdem Zabun sosyal medyadan görüntü paylaşarak yardım talep etti.