16.07.2019 17:48
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Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi

Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi

Nijerya'da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Nijerya'da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısı sonucu 18 Türk'ün bulunduğu bir gemide 10 gemiciyi kaçırıldı. Rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyada paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Türkiye bandıralı Paksoy I yük gemisine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırılmıştı. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bilgisi verilmişti. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Nijerya, Güncel

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