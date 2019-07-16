16.07.2019 18:14
Haberler» “genel“» Haber

Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi

Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istediİSTANBUL - Nijerya'da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.

Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi
İSTANBUL - Nijerya'da rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyadan paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.
Nijerya açıklarında korsanların saldırısı sonucu 18 Türk'ün bulunduğu bir gemide 10 gemiciyi kaçırıldı. Rehin alınan denizcinin eşi Çiğdem Zabun, sosyal medyada paylaştığı videoda ağlayarak yardım istedi.
Türkiye bandıralı Paksoy I yük gemisine silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırılmıştı. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bilgisi verilmişti. Kaçırılan 10 Türk'ten ikisi daha sonra serbest bırakılırken, 8 kişinin kurtarılması için de çalışma sürüyor. Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi
Kaynak: İHA
Nijerya, Genel

Son Dakika Haberleri
01:54   Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı
01:50   "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
00:38   Tekirdağ'da "Parçalı Ay Tutulması"
00:35   Kapadokya'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu
00:29   "Parçalı Ay Tutulması" Kayseri'den gözlemlendi
00:18   16 Temmuz 2019 Haberleri
00:01   "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu