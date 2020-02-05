Haberler » Güncel » Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar - Haber

Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılarSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir apartmanın balkonundan sarkan genç kızı fark eden vatandaşlar, balkonun altına kamyon çekerek genç kızı aşağıya indirdi.

05.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:07
Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar
SAKARYA'nın ilçesinde, bir apartmanın balkonundan sarkan genç kızı fark eden vatandaşlar, balkonun altına kamyon çekerek genç kızı aşağıya indirdi. D.C.(16) erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia ederken, soruşturma başlatıldı.
Bugün öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan sarkan genç kızı görenler, genç kızın intihara kalkıştığını düşünerek durumu polise bildirdi. verilmesi üzerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, vatandaşlar balkonun altına kamyonu yanaştırarak aracın üstüne çıkıp genç kızı aşağıya indirdi. D.C. (16) evde zorla tutulduğu iddia etti.
D.C. erkek arkadaşı R.Y. ve erkek arkadaşının kız kardeşi M.Y. tarafından önce ormanlık alana götürüldüğünü daha sonra ise geceyi geçirmesi için bulunduğu eve getirildiğini, zorla evde tutulduğunu iddia etti. , genç kızın bulunduğu evde yaşayan Özbek asıllı kadının ifadesini aldı. Kadın ifadesinde, D.C.?nin R.Y. tarafından evine getirildiğini, sokakta kalmaması için eve aldığını söyledi.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen D.C. sağlık kontrolünden geçirildi. R.Y. ve M.Y. aranırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

Yahyalı, Akyazı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:27:08